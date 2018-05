Minaccia e picchia moglie e figli, 56enne rintracciato al lavoro: scatta il divieto di avvicinamento alla famiglia

Ingiurie, percosse, privazioni economiche. Ora per l'uomo, un albanese di 58 anni, è scattato il divieto di avvicinamento alla famiglia, eseguita nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura, in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Perugia. Secondo la ricostruzione degli investigatori e gli accertamenti conseguiti alle denunce sporte dalla moglie e dai figli (uno di 21 e l’atro di 17 anni) l’albanese era solito maltrattare i propri familiari in modo continuato, sia con percosse e lesioni personali che con minacce di morte, ingiurie e privazioni economiche.Rintracciato sul luogo di lavoro, lo straniero è stato accompagnato in Questura e, dopo gli adempimenti di rito, gli è stato notificato il provvedimento emesso a suo carico.