"Ruba" la pensione ai genitori e li costringe a chiedere l'elemosina: 50enne alla sbarra

Maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori anziani. E' questa l'accusa mossa dalla procura di Perugia a un umbro di 54 anni, già raggiunto da una misura cautelare (divieto di avvicinamento) e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Michele Adragna. Secondo l'accusa l'imputato avrebbe privato i suoi genitori della disponibilità delle somme di denaro a loro accreditati a titolo di pensione, arrivando a costringerli a chiedere l'elemosina per strada. Il tutto - scrive il pm -"mediante continue minacce atte ad ottenerne l'asservimento al suo volere".

Avrebbe - è ancora l'accusa - costretto i suoi genitori anche a chiedere somme di denaro a conoscenti e amici per ripagare i suoi debiti, imponendo così ai genitori un regime di vita "vessatorio, moritificante e insostenibile". Sulla richiesta di rinvio a giudizio che ha portato l'imputato dinanzi al giudice Carla Giangamboni (udienza subito rinviata al 9 febbraio), c'è anche una minaccia che il 50enne avrebbe mosso contro l'amministratrice di sostegno dei suoi genitori. Intanto si torna in aula il mese prossimo per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm; i genitori sono rappresentati dall'avvocato di parte civile Simone Nicotra, mentre l'imputato è difeso d'ufficio dall'avvocato Alessia Modesti.