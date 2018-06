L'inferno dentro casa, allontanato dalla famiglia, ma lui se ne frega e torna alla carica: arrestato

Maltrattamenti in famiglia e un divieto di avvicinamento e di qualsiasi forma di comunicazione con la parte offesa, ma nonostante i divieti era tornato alla carica. E così per un tifernate di 44 anni è scattata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Perugia, eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Città di Castello.

L’uomo era stato posto ai domiciliari, una misura cautelare in seguito alleggerita con il divieto di avvicinarsi alla famiglia. Ma il 44enne non aveva ottemperato le disposizioni e così, dopo una tempestiva segnalazione, è stato rintracciato in città dai poliziotti e spedito in carcere.