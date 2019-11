Maestra arrestata per presunti maltrattamenti, il sindaco: "Grande dolore, la giustizia faccia il suo corso: chi ha sbagliato paghi"

"Fiducia nella giustizia, a questa dobbiamo affidarci adesso. E sperare che la situazione si chiarisca presto, che la realtà non sia quella che emerge dalla segnalazione all'origine dell'indagine. Dobbiamo augurarcelo per i nostri bambini e per le insegnanti che operano nel nostro asilo". Michele Tognaccini, sindaco di Deruta, a maggio è stato informato dalle operatrici della cooperativa che lavora al nido insieme a insegnanti "pubbliche" di presunti comportamenti anomali da parte di una di loro. Una segnalazione formalizzata in una lettera ufficiale al Comune. Che il primo cittadino ha presentato ai carabinieri.

"Credo di aver operato nell'unico modo possibile, di fronte ai gravi fatti di cui sono venuto a conoscenza, tanto da sindaco, quanto da padre. In questi mesi non c'è stato un giorno in cui non ci ho pensato".

Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto dell'insegnante, ora ai domiciliari, che lunedì sarà davanti al giudice per la convalida della misura cautelare.

"Siamo sbalorditi, lo sono i genitori con cui ho avuto modo di parlare questa mattina (22 novembre, ndr). Negli anni da amministratore, prima come assessore poi come sindaco, ho solo registrato apprezzamenti per il nostro asilo e per il lavoro delle insegnanti. Siamo rimasti sconcertati da quanto rilevato".

Oggi pomeriggio il sindaco sta incontrando nuovamente le famiglie: "A loro dico, per quanto possibile, di mantenere la calma e affidarsi alla giustizia, che faccia il suo corso. E poi, se i fatti verranno accertati e confermati, chi ha sbagliato paghi, è giusto che paghi".