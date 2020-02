Maltempo, il vento semina danni: maxi immagine di Padre Pio si schianta sulle auto parcheggiate

Il vento forte semina danni. Super lavoro per i vigili del fuoco nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. Sono circa quaranta gli interventi effettuati tra Perugia, zona Trasimeno e nel Marscianese per rimovere degli alberi sradicati dal vento che si sono abbattuti sulle auto in sosta. Fortunatamente non ci sono feriti.

A Castel del Piano, intorno alle 2.30, il ponteggio che sorreggeva una maxi immagine di Padre Pio è stato abbattuto dal vento ed è piombato su alcune vetture parcheggiate. In azione i vigili del fuoco di Perugia.