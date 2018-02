Maltempo, allerta meteo in tutta l'Umbria: allarme arancione, rischio neve e gelate

Due giorni di maltempo e di allarme arancione, criticità moderata. Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato l’allerta meteo su tutta la regione per venerdì 2 e sabato 3 febbraio. L’allerta, secondo il bollettino, è di “criticità moderata”, allarme arancione, a seguito delle piogge registrate in tutta l’Umbria.

Secondo l’aggiornamento di Umbria Meteo “gli ultimi dati confermano una giornata di venerdì 2 febbraio con condizioni atmosferiche da instabili a perturbate un po' su tutta l'Umbria, mediamente, tra domattina e la mattinata di sabato 3 febbraio, sono attesi dai 20 ai 40 mm. Per quanto riguarda invece il calo termico, sarà una linea di convergenza, temporalesca, che annuncerà l'entrata di aria più fredda da nord ovest. Quest'ultima farà calare anche le temperature e la quota neve a partire dal nord dell'Umbria e sarà proprio quest'area che potrebbe assistere a nevicate fin sui 400 metri di quota con qualche fiocco tra la pioggia anche più in basso, questo a partire dalle primissime ore di sabato 3 febbraio”.



Sul resto della regione “le nevicate a quote collinari, tra i 400 ed i 600 metri di quota, risulteranno molto più occasionali, questo perché prima avremo piogge più intense ma temperature elevate mentre sabato mattina quando le temperature caleranno anche le precipitazioni tenderanno a cessare. Schiarite e successivi rasserenamenti a partire dal pomeriggio di sabato 3 febbraio, attenzione alle consistenti gelate nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio con probabile formazione di ghiaccio nelle strade”.