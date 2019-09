Maltempo, forti temporali sull'Umbria: disagi e danni. Umbria Meteo: "Pomeriggio all'insegna della pioggia"

Violenti temporali si registrano dal pomeriggio di oggi lungo l'appennino umbro-marchigiano in particolare lungo la fascia che va da Gualdo Tadino a Foligno. Altre piogge di minore intensità si stanno verificando in gran parte dell'Umbria. Si registrano allagamenti di scantinati, piccole frane e alberi caduti. Ma la situazione per il momento, nonostante le molte chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco, è sotto controllo. I temporali - corredati da molti fulmini - sono e saranno per tutto l'arco del giorno di breve durata.

Almeno stando alle indicazioni dei tecnici di Umbria Meteo: "Nel pomeriggio avremo molte nubi con frequenti rovesci e temporali, in qualche caso anche intenso ma non duraturi come quelli di ieri sera". Le piogge di ieri sono state veramente abbondanti per alcuni territori dell'Umbria: "sono caduti fino a circa 100 mm in alcune aree dell'orvietano, del ternano e Valnerina, a Terni circa 80 mm.