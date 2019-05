Maltempo, ancora temporali: nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Ancora giorni di maltempo. Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria. Il Centro funzionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità di livello giallo per mercoledì 29 maggio per "rischio idrogeologico" e "rischio temporali" per tutte le zone della regione.

Mercoledì 29 maggio, secondo le previsioni della Protezione Civile, "cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Venti deboli-moderati da sud, in attenuazione e rotazione a nord-est in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo".

Giovedì 30 maggio "cielo nuvoloso con possibili rovesci in particolare sulle zone settentrionali e appenniniche. Miglioramento nel corso del pomeriggio. Venti deboli-moderati da nord-est. Temperature stazionarie".