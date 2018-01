Forti raffiche di vento in Umbria: rami caduti in strada e alberi pericolanti

Forti raffiche di vento in Umbria, con picchi fino a ottanta/cento chilometri orari e allarme meteo gialla della protezione civile specialmente sull'Appennino e che si protrarranno fino a domani, mercoledì 18 gennaio. I forti venti di burrasca stanno interessando comunque tutta la regione e sono numerosi gli interventi segnalati alla centrale operativa del 115 per rami caduti in strada, piante o alberi pericolanti.