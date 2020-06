Pioggia, allagamenti e traffico tra i cantieri: in Umbria un lunedì segnato dal maltempo

Un lunedì segnato dal maltempo in Umbria con traffico, rallentamenti e disagi per gli automobilisti condizionati dalla pioggia e dai cantieri stradali, senza contare la recente chiusura del viadotto Montoro nel ternano. Numerosi in mattinata gli interventi di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, questi ultimi attivi in mattinata nel comprensorio eugubino-gualdese e nella zona di Umbertide per seguire poi nel pomeriggio la 'scia' dei temporali, che si sono spostati fino a raggiungere il territorio di Todi. A complicare la situazione è arrivato poi un incendio in un fienile a Moiano di Città della Pieve, che ha impegnato per ore tre squadre.

Nel frattempo si 'spostano' anche i cantieri stradali sul raccordo Perugia-Bettolle, dove nella mattinata c'è stato anche un incidente tra due auto (che oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale ha chiamato in causa anche il 118 per soccorere due feriti). Da oggi sono infatti partiti i lavori su un nuovo tratto in corrispondenza dello svincolo di Prepo. "Il transito - spiega una nota dell'Anas - sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Prepo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni". Il cantiere "comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni. In alternativa, sarà possibile immettersi sul raccordo in direzione Bettolle e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Madonna Alta. Il completamento di questa fase - sottolinea Anas - è previsto entro il 16 giugno".