Maltempo in Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Doppia allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria pubblicata sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Il bollettino di criticità indica allerta gialla per lunedì 8 giugno e martedì 9 giugno per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 9 giugno "cielo variabile con addensamenti nel pomeriggio associati a rovesci e temporali sparsi, in particolare sul nord della regione e sulle zone appenniniche. Attenuazione dei fenomeni in serata Venti deboli meridionali e temperature stazionarie".

Mercoledì 10 giugno "cielo nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio. Venti deboli meridionali e temperature in calo".