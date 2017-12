Maltempo in Umbria, allagamenti e incidenti: il sottopasso diventa una piscina

Disagi a causa del maltempo, incidenti e ancora sottopassi allagati nel comune di Spoleto. In particolare, il sottopasso di Baiano risulta completamente allagato a causa delle intense piogge di queste ultime 48 ore ed è impraticabile. La situazione sul valico della Somma, interessato da un'intensa nevicata, sta lentamente migliorando: il codice rosso è stato infatti declassato a quello giallo e si transita solo con dotazioni invernali.

Lungo il Raccordo Perugia - Bettolle ci sono stati due incidenti a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il primo si è consumato all'altezza di Passignano dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Nessun ferito, solo qualche rallentamento al traffico mentre il secondo, poco prima dell'immissione per Ponte San Giovanni. Qui il conducente di un'auto ha perso il controllo andando a sbattere. Solo danni a cose, anche in questo caso nessun ferito. E' intervenuta la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.