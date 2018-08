Pioggia torrenziale e fulmini, il maltempo semina danni: albero si schianta sulla E45

Il maltempo semina danni e disagi. Forti temporali e tempeste di fulmini nel primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto. Lungo la E45, all'altezza dell'uscita per Montone, un albero si è schiantato sulla strada. Fortuntamente non si è abbattuto su un'auto in transito. La strada è stata chiusa per l'intervento della polizia stradale.

Piccoli allagamenti e rallentamenti al traffico registrati a Perugia. Nella zona di Ponte Felcino diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti e alberi caduti. A Passignano pioggia di fulmini sul paese e pioggia torrenziale. A Umbertide la linea elettrica è saltata più volte.