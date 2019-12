Maltempo, numerosi interventi: trombe d'aria a Perugia e Castiglione del Lago

Sono numerosi gli interventi a cui sono chiamati i vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 13 dicembre, in tutto il territorio della provincia a causa del maltempo.

Pioggia e vento stanno provocando diversi disagi. In particolare, due trombe d'aria si sono verificate a Castiglione del Lago e a Perugia dove, nello specifico, le raffiche hanno fatto cadere alberi sulla sede stradale in via della Molinella a Montelaguardia.