Maltempo, treni nel caos in Umbria: cancellazioni e ritardi

Maltempo, treni nel caos in Umbria. La situazione sulla tratta ferroviaria - a binario unico - tra Terni e Spoleto è critica. Il servizio è stato sospeso (in direzione Ancona) a causa delle condizioni avverse meteorologiche tra Giuncano e Baiano di Spoleto. Problemi anche per i treni in direzione Roma. Attivati i bus sostitutivi tra Terni e Foligno.

Secondo l'aggiornamento delle ore 9 di Trenitalia "il traffico permane sospeso, in direzione Ancona e rallentato in direzione Roma. Maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Terni e Foligno".

Treni direttamente coinvolti