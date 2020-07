Maltempo e temporali, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta gialla della Protezione Civile dell'Umbria per venerdì 17 luglio per rischio temporali in tutte le zone della regione. Ecco le previsioni per il fine settimana pubblicate sul sito funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 17 luglio "cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi più probabili e frequenti sulle zone Appenniniche. Venti moderati da nord est e temperature massime in calo".

Sabato 18 luglio "cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio sereno. Venti da deboli a moderati da nord est. Temperature massime in lieve aumento e in calo le minime".

Domenica 19 luglio "cielo sereno e venti deboli settentrionali. Temperature massime in ulteriore aumento".