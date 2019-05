Maltempo, carreggiata inondata: la strada tra Pila e Badiola diventa un torrente, auto bloccate

Un forte temporale e la strada Settevalli tra Pila e Badiola diventa un torrente. Automobilisti bloccati lungo la via che collega Perugia a Marsciano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio.



Le piogge hanno ingrossato il canale che corre al lato della strada tra Pila e Badiola, fino a farlo esondare. La strada è stata inghiottita da un torrente di acqua e fango. Traffico in tilt e molti automobilisti bloccati. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Perugia per liberare le auto e far riprendere la circolazione dei mezzi.