Allerta meteo in Umbria per neve e ghiaccio, stop alla circolazione dei mezzi pesanti e scuole chiuse anche a Perugia

Allerta meteo in Umbria per le prossime ore. Il dirigente della Protezione Civile regionale, Alfiero Moretti, ha emesso un Avviso di Criticità n. 2 che prevede Allerta Codice Arancione (Criticità Moderata) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone di allerta dalle ore 14 di oggi, domenica 25 febbraio fino alle ore 24 di domani, lunedì 26 febbraio. Sarà anche attivata, a partire dalle 14 di oggi, la sala operativa della Protezione civile.

Intanto il Prefetto di Perugia ha disposto la sospensione della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7.5 tonnellate a partire dalle 22 (fino a cessate esigenze), fuori dai centri abitati della provincia di Perugia. Sono esclusi i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti, di emergenza e di soccorso e gli automezzi in regime ATP.

Nonostante già da questa mattina siano caduti i primi fiocchi di neve, da Perugia a Città di Castello, la situazione è regolare. Umbria Meteo spiega che freddo e neve andranno avanti fino a giovedì primo marzo, poi confermato un netto rialzo termico con pioggia. Per oggi nevischio e temperature in calo sul Nord dell'Umbria e lungo l'Appennino.

I Comuni della fascia appenninica hanno deciso di chiudere in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 26 febbraio.

