Maltempo, Norcia isolata per la neve. La protesta sui social: così sono ridotti i bagni di Castelluccio

Norcia isolata dalle Marche a causa della neve. La denuncia rimbalza su Facebook: "Non uno spazzaneve che sia passato ad aprire la strada Norcia -Cittareale, unico collegamento con Marche, Lazio, Abruzzo".

Lo scrive in un post Francesco Filippi che spiega: "Strada pulita solo fino alla frazione di Savelli. Questa è la notizia a due anni e mezzo dal terremoto che ha bloccato la strada, non che nevichi a gennaio": Quindi la stoccata al Comune: "Un’amministrazione assente sui provvedimenti e presente solo in tv. I bagni di Castelluccio, unico luogo per i bisogni di lavoratori e turisti, ridotti nei giorni di Natale in condizioni di totale incuria e per giunta col sole all’esterno sono la notizia, non che faccia freddo a gennaio".