Maltempo, marciapiedi a Perugia a rischio gelo: "Ripulire subito, troppi anziani caduti"

L’emergenza meteo sta rientrando, ma le anziane e gli anziani di Perugia ancora in queste ore stanno incontrando difficoltà e rischi negli spostamenti a piedi, in particolare nel centro storico di Perugia. A denunciarlo, dopo diverse segnalazioni ricevute, è la lega Spi Cgil di Perugia-Corciano-Torgiano.

“Con il ghiaccio dei giorni scorsi, la neve di questa notte e la pioggia gelida delle ultime ore - spiega la Lega Spi Cgil - la scivolosità dei marciapiede è altissima e questo rappresenta un problema serio per tutti i pedoni, ma in particolare per le anziane e gli anziani che devono spostarsi a piedi nel centro storico di Perugia. Chiediamo quindi che l’amministrazione provveda immediatamente a pulire non solo le strade ma anche i percorsi pedonali per garantire la piena sicurezza dei pedoni”.