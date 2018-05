Maltempo, allagamenti e incidenti: paura per un'auto intrappolata nel sottopasso

Il maltempo semina danni a Perugia in tutta la provincia. A Bastia Umbra un'auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, portando in salvo la persona al volante. Allagamenti da Perugia a Castiglione del Lago. A Corciano una violenta grandinata ha mandato in tilt il traffico, paralizzando la circolazione lungo il raccordo Perugia-Bettolle.

E con la pioggia si sono verificati anche diversi incidenti tra Perugia e Colonnetta. Un pedone è stato investito in via Mario Angeloni, nel quartiere di Fontivegge. Sul posto la polizia municipale di Perugia.