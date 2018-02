Flash - Maltempo e freddo in Umbria, nevica a Perugia

La neve è arrivata anche a Perugia fin dalle prime ore di questa mattina, domenica 25 febbraio. Come annunciato nei giorni scorsi, l'ondata di gelo che ha interessato anche l'Umbria, ha portato i fiocchi di neve a Perugia. Il sito specializzato Umbria Meteo ha annunciato questa mattina nevischio anche sul nord dell’Umbria con temperature in costante calo anche lungo l'Appennino. Intanto domani, lunedì 26 febbraio, scuole chiuse in alcuni comuni dell’Umbria a causa dell’ondata di gelo e maltempo.QUI LA MAPPA

Aggiornamenti nel corso della giornata