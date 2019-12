Maltempo, frana blocca il valico di Bocca Trabaria tra Umbria e Marche: non ci sono percorsi alternativi

Al confine fra Umbria e Marche, sulla strada statale 73bis ‘Di Bocca Trabaria’ è provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - il tratto dal km 16,800 al km 20,000 a causa di una frana avvenuta in località Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Il tratto non prevede percorsi alternativi. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.