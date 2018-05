Maltempo in Umbria: cantine allagate, alberi pericolanti e una famiglia evacuata per una frana

Danni da maltempo, quelli avvenuti nella giornata di ieri in varie parti della provincia di Perugia. Cantine allagate, qualche incidente e perfino una famiglia evacuata a causa di una frana. E' avvenuto a Casalini, una piccola frazione nel Comune di Panicale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere la famiglia, fortunatamente non si sono registrati feriti. Almeno una ventina, invece, gli interventi per mettere per piante a rischio caduta o per rami che - a causa del forte vento - sono finiti sulla strada. Non si registrano danni a cose o persone. A causa delle forti piogge, un 'auto è rimasta intrappolata nel sottopasso di Bastia Umbra: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la conducente.