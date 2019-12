Maltempo, decine di interventi: a Passignano il vento danneggia il tetto dell'Hotel Lido. Solfagnano si sveglia al buio

Il maltempo non dà tregua. Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi in tutto il territorio della provincia di Perugia. A preoccupare è soprattutto il forte vento che ha causato la caduta di alberi sulle strade e notevoli danni. A Passignano, per esempio, il vento ha causato la parziale scopertura del tetto dell'Hotel Lido sul lungolago.

A Solfagnano, nelle prime ore del giorno, un albero si è abbattuto sui cavi della corrente elettrica, causando un blackout in tutta la zona.

