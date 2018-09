Il maltempo semina danni, forti raffiche di vento: diversi alberi si schiantano a terra

Il maltempo semina danni. Il forte vento di lunedì 24 settembre ha colpito duro, sradicando alberi e staccando rami. Molti i disagi alla circolazione e centinaia di chiamate ai vigili del fuoco. Le zone più colpite sono Foligno, Assisi, Perugia e alcuni comuni del lago Trasimeno.

Nella città della Quintana un grosso cipresso si è schiantato sulla strada, in via Madonna delle Grazie, mandando nel caos la circolazione. Al momento la situazione sembra tornata alla normalità. Danni anche a Perugia, in via San Francesco, per un albero caduto. Stessa cosa a Pila.