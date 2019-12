Maltempo: allerta arancione per domani e domenica su gran parte dell’Umbria

La Protezione civile regionale comunica che per l’Umbria è prevista un’allerta arancione per rischi idrogeologico, idraulico, vento e temporali su gran parte delle zone d’allerta dell’Umbria, dalla notte tra venerdì 20 e sabato 21 alla serata di domenica 22 dicembre.

Sono in corso di diramazione tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Sala Operativa del Servizio Protezione Civile regionale. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.cfumbria.it.

L'allerta meteo diramato prevede situazioni di rischio idrogeologico-idraulico con possibili allagamenti localizzati ad opera del reticolo idraulico secondario e/o fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento delle aree urbane più depresse. Possibilità di allagamenti e danni ai locali interrati, di provvisoria interruzione della viabilità, specie nelle zone più depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane ed eventuale innesco di locali smottamenti superficiali dei versanti.

Il rischio temporali localizzati potrebbe portare danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque. Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da deflussi idrici. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle copertura di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzione dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.

Il rischio vento potrebbe comportare la possibilità di blackout elettrici e telefonici, di caduta di alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie. Possibili problemi alla circolazione stradale, ai collegamenti lacustri e alle attività lacustri.

Le previsioni meteo per oggi indicano cielo nuvoloso con nubi in aumento fino a cielo coperto. Possibilità di precipitazioni in serata a partire dalle zone occidentali. Venti deboli da sud in intensificazione e moderati con temperature massime in aumento.

Sabato, 21 Dicembre 2019: Stato del cielo: perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse e insistenti in particolare in mattinata, più abbondanti sulle zone meridionali; migliora dal pomeriggio. Venti: moderati di Libeccio. Temperature: stazionarie.

Domenica, 22 Dicembre 2019: Stato del cielo: variabile con precipitazioni sparse, anche temporalesche, in particolare nottetempo e in mattinata; migliora dal pomeriggio. Venti: moderati di Ponente. Temperature: stazionarie.