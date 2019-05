Vento e temporali in Umbria, allerta meteo della Protezione Civile per lunedì 13 maggio

Rischio vento e temporali. Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per lunedì 13 maggio. Il centro funzionale della Regione ha diramato un nuovo bollettino di criticità livello giallo per "rischio vento" e "rischio temporali" per tutte le zone dell'Umbria.

Secondo le previsioni della Protezione Civile lunedì "cielo molto nuvoloso con piogge insistenti deboli-moderate in Appennino (specialmente zone di crinale e limitrofe), deboli e intermittenti altrove. Venti deboli-moderati da nord-est con forti raffiche. Forti in Appennino con raffiche di burrasca. Temperature in lieve diminuzione".