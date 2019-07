Maltempo, albero colpito da un fulmine a Perugia: intervento dei vigili del fuoco

Colpito da un fulmine durante i temporali che hanno seminato danni in Umbria. E rischiava di crollare. Così i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per mettere in sicurezza un cedro danneggiato dal maltempo a Case Bruciate. L'intervento nella mattinata di oggi, lunedì 29 luglio, in via Gigliarelli. Sul posto gli uomini della squadra di Corso Cavour e anche un mezzo della Centrale dei vigili del fuoco di Perugia.



Questa è solo la coda delle decine e decine di interventi dopo l'ondata di maltempo della notte tra sabato e domenica: registrate frane, allagamenti e diversi alberi caduti tra la zona del Perugino e quella dell'Alto Tevere.



Intanto è stata estesa anche a oggi, lunedì 29 luglio, l'allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Umbria per rischio temporali e rischio idrogeologico.