Maltempo, albero caduto in centro a Perugia travolge auto e linea elettrica

La squadra dei Vigili del fuoco della caserma di corso Cavour è intervenuta in via Spirito Gualtieri a Perugia per una pianta caduta.

L'albero nella caduta ha coinvolto la linea elettrica aerea, causando la caduta di due pali e due lampioni. Interessate dalal caduta dell'albero anche alcune vetture.

Sul posto si sono recate anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Enel per riparare i guasti.