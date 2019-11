Maltempo, serata da incubo: albero si abbatte su una casa

Un albero si è abbattuto contro un'abitazione in via Ada Negri, a Taverne di Corciano. Il maltempo continua a creare disagi in tutta la provincia di Perugia, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati per decine di interventi.

Nella serata di oggi, 15 novembre, l'intervento nella frazione di Corciano, dove un tronco è caduto, centrando un'abitazione.

Vigili al lavoro per rimuovere la pianta. Nell'impatto non risultano essere rimaste coinvolte persone.