Maltempo, frane e pioggia bloccano la linea ferroviaria tra la stazione Capitini ed Ellera

Smottamenti, allagamenti e la circolazione ferroviare momentaneamente sospesa. E' il bilancio di un pomeriggio di maltempo particolarmente intenso che ha interessato in particolare Perugia, dove disagi si sono registrati in varie zone, in particolare in via Settevalli e nell'area di Pian di Massiano, con i tombini al collasso. E proprio tra la stazione Capitini, nei pressi dello stadio Curi, e quella di Ellera, si è verificata una frana che ha reso necessario interrompere il transito di convogli. Nei pressi di Ellera, rende noto Trenitalia, la situazione è ulteriormente aggravata dall'acqua che ha invaso i binari.

Le Ferrovie hanno attivato un servizio di autobus sostitutivi per i passeggeri lungo la linea. I treni vengono fermati nelle stazioni di Foligno e Terontola. Al momento non risultano convogli fermi lungo la linea. Per la frana sono subito intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana.

Diversi interventi per allagamenti di scantinati e sottopassaggi stradali sono stati compiuti dai vigili del fuoco tra Ferro di Cavallo, alla periferia di Perugia, e la zona dell'autodromo di Magione.