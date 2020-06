Malore a Castelluccio di Norcia, scattano i soccorsi: elicottero del 118 e Sasu in azione

Elicottero del 118 in volo e tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria in azione per soccorrere un uomo colto da malore a Castelluccio di Norcia. L'allarme è scattato intorno alle 15 di venerdì 26 giugno.

Poco dopo le 14:40 di oggi, il presidio del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) a Castelluccio di Norcia è intervenuto per soccorrere una donna - S.M. 82 anni di Trento - colta da malore nei pressi del centro abitato. Determinante l’intervento immediato degli operatori del SASU presenti in loco che ha consentito di prestare con tempestività i soccorsi. Sul posto è intervento anche l’elisoccorso Icaro 02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere è un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico

Notizia in aggiornamento