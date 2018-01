Umbria, arresto cardiaco dopo la gara, corsa in ospedale per un 18enne: il bollettino medico

La prognosi riservata non può essere ancora sciolta, ma sono migliorate le condizioni del giovane marchigiano che nel pomeriggio del 14 gennaio, a seguito di un arresto cardiaco durante il Mototrip di Terni, è stato ricoverato all'ospedale di Terni. Il paziente ora è cosciente e stabile; resterà ricoverato in monitoraggio continuo nel reparto di terapia intensiva postoperatoria cardiochirurgica (TIPOC) e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori indagini per approfondire la diagnosi.

Umbria, 18enne colpito da un malore dopo la gara con il quad

Secondo quanto ricostruito, dopo aver terminato la gara con il quad, ha raggiunto la zona ristoro, accasciandosi a terra per un malore. Immediato il soccorso da parte del personale medico presente sul posto, grazie all'ausilio del defibrillatore. Poi la corsa in ospedale, al Santa Maria di Terni, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e ricoverato sotto stretto monitoraggio.