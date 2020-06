Malore per la Presidente Tesei, dimessa dall'ospedale nel pomeriggio: "Ora sto bene. Grazie a tutti"

Sorridente e tranquilla ha lasciato l'ospedale di Spoleto nel pomeriggio di oggi dopo il malore della mattina durante un incontro a Preci in Valnerina. Donatella Tesei sta bene, ha effettuato tutti gli esami specifici in ospedale, ed ha ottenuto il lasciapassare medico per tornare a casa. All'uscita ha rilasciato una breve dichiarazione: "Va tutto bene, benissimo - ha dichiarato in un video del Messaggero Umbria -. Il caldo e un abbassamento della pressione mi ha fatto questo effetto". I medici hanno ribadito alla Presidente Tesei per un po' di giorni di restare a riposo. "Non lo so se ce lo potremo permettere in questo momento difficile. Ma ci proviamo. Comunque ribadisco tutto bene. Un saluto a tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.