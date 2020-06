Malore Tesei in Valnerina, esami e controlli al nosocomio di Spoleto. Pd e 5STelle: "Vicini alla Presidente"

"Il 118 ha trasferito la Presidente Donatella Tesei in ospedale a Spoleto": la conferma è arrivata dall'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia dopo aver consultato la centrale unica regionale del 118. A Spoleto effettuerà alcuni esami specifici per capire la natura del malore che si è manifestato all'improvviso durante un evento a Preci, in Valnerina, nel corso della mattinata di oggi. Da fonti sanitarie si parla di situazone sotto-controllo, nulla di veramente preoccupante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle opposizioni arrivano solidarietà e vicinanza alla Presidente: "A nome dei consiglieri del Gruppo PD Umbria voglio esprimere vicinanza alla Presidente Tesei, inviandole i migliori auguri di pronta guarigione. Pur nelle differenti posizioni e valori, riteniamo che l’Umbria abbia bisogno di una guida per affrontare questo difficile momento di emergenza sanitaria e crisi economica e sociale. Pertanto speriamo che la Presidente possa tornare presto in piena forma ai suoi impegni istituzionali". Stesso tenore anche dal Movimento 5 Stelle: "Apprendiamo del malore che ha colto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha perso improvvisamente i sensi, sembrerebbe, a causa di uno sbalzo di pressione. Alla presidente Tesei va la nostra vicinanza e il nostro augurio di pronta guarigione".