Tragedia lungo la strada, si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

Non c'è stato nulla da fare per una donna di 56 anni, deceduta a seguito di un malore a Spoleto. Tragedia nella mattinata di oggi in via Martiri della Resistenza: la donna stava passeggiando quando improvvisamente si è accasciata a terra. Le persone presenti hanno immediatamente dato l'allarme ai soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul luogo della tragedia, hanno fatto di tutto per strappare alla morte la donna, una 56enne residente in città. Inutile, putroppo, ogni tentativo di rianimarla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili urbani.