Malore mentre cerca tartufi, anziano in condizioni disperate: trasportato in ospedale in elicottero

E' in condizioni gravissime l'anziano soccorso nella mattinata di lunedì 26 agosto a Citerna per un malore mentre era alla ricerca di tartufi. Il 90enne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. L'uomo ha accusato un malore. A lanciare l'allarme l'altro cercatore di tartufi che era con lui. Subito soccorso da 118, vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino, è stato portato al Santa Maria della Misericordia.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, quando è stato colto dal malore era in una zona particolarmente impervia. I medici del 118 hanno richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria per riportare a valle l'anziano.

Come spiega una nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia, il 90enne "è stato sottoposto ad una Tac per accertare l’entità della lesione cerebrale. L’uomo è in prognosi riservata e molto probabilmente, al termine degli esami, sarà ricoverato nel reparto di Rianimazione".