Malore in via Sicilia, giovane in overdose salvato in extremis: è caccia al pusher

Il malore in via Sicilia, qualcuno che si accorge e chiama i soccorsi, la polizia sul posto per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. E' successo tutto in pochi istanti, istanti comunque preziosi per cercare di salvare la vita a un giovane che ha accusato un malore a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di martedì 28 agosto i sanitari del 118 hanno soccorso il ragazzo e il tempestivo intervento ha scongiurato conseguenze ben peggiori per lui. Sul posto anche gli agenti della Questura di Perugia per capire chi possa aver ceduto la sostanza all'uomo. Indagini in corso per risalire allo spacciatore.