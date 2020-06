Malore per la Presidente Tesei, dopo le dimissioni dall'ospedale, pubblicato il bollettino medico

L'ospedale di Spoleto "San Matteo degli infermi" ha voluto fare chiarezza, con un bellettino medico, sulle condizioni mediche della Presidente Donatella Tesei che ha avuto un malore nella tarda mattina di oggi a Preci.

"Oggi alle ore 14 circa la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, nel corso delle celebrazioni patronali per la Madonna della Pietà a Preci, in Valnerina, ha accusato un malore con un temporaneo abbassamento della pressione arteriosa che ha determinato una momentanea perdita di conoscenza. La Governatrice è stata condotta dal servizio 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto dove ha eseguito tutti gli accertamenti del caso. Dopo circa due ore e mezza la Presidente è stata dimessa in ottime condizioni di salute generale con l’indicazione dei sanitari a qualche giorno di riposo. La Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento al personale del 118 e del Pronto Soccorso del “San Matteo degli Infermi” per la disponibilità e professionalità dimostrati".