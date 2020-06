Malore al paddock dell'autodromo di Magione, muore il pilota Pasqualino Amodeo

Domenica tragica. Il pilota ascolano Pasqualino Amodeo, 72 anni, molte volte protagonista di tante battaglie al Borzacchini, è morto all'ospedale di Perugia. Amodeo ha avvertito un malore mentre si trovava nel paddock dell'autodromo di Magione dopo aver completato i suoi giri di ricognizione nell’Individual Races Attack, al volante della sua Alfa Romeo 33. Immediatamente raggiunto dal personale medico in servizio all'Autodromo dell'Umbria, Amodeo è stato soccorso e stabilizzato. Subito dopo il paziente è stato trasferito all'Ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia. Per l’appassionato sportivo ascolano non c'è stato nulla da fare, si è spento all'ospedale di Perugia alcune ore dopo.

"Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della Direzione e di tutto lo staff dell'Autodromo dell'Umbria", spiega una nota dell'autodromo. "Si uniscono al cordoglio anche il delegato regionale ACI Sport, Ruggero Campi, ed il fiduciario Federico Giulivi: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di un amico e di uno sportivo esemplare. Siamo vicini al dolore della famiglia, nonché alla famiglia sportiva che lo ha sempre supportato".