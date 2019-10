Malaria, bambina di 6 anni in prognosi riservata: il bollettino medico

Le condizioni della bambina di 6 anni, ricoverata da domenica pomeriggio nella struttura complessa di Pediatria del Santa Maria della Misericordia, secondo i medici di Perugia "sono in via di miglioramento, ma la prognosi resta riservata".

Come spiega una nota dell'ospedale di Perugia "prosegue il monitoraggio dei parametri vitali e i medici hanno già rilevato un costante miglioramento dei valori ematologici, grazie alle terapie e alla trasfusione effettuata già nella prima fase di ricovero, come spiegato dal dottor Edoardo Farinelli in servizio nella giornata di domenica".

La bambina di sei anni viene seguita anche dalla dottoressa Rita Cozzali e dal direttore della struttura professor Giuseppe Di Cara: “Stiamo seguendo la paziente in stretta collaborazione con i colleghi della struttura di Malattie Infettive, e possiamo considerare i risultati più che soddisfacenti. – sottolinea Di Cara – Al momento, però, non è ancora possibile fare una previsione circa la durata della degenza”.

Ha trovato conferma il fatto che la bambina abbia trascorso, nel mese di settembre, un periodo di vacanza in Costa D’Avorio. “In casi come questo la profilassi, prima di mettersi in viaggio è obbligatoria per chi si reca in paesi a rischio. – sostiene la dottoressa Rita Cozzali – La diagnosi di malaria è di facile acquisizione, ma chiaramente le informazioni raccolte in fase di accettazione del paziente sono utilissime”.