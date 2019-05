"Aiuto, mi hanno derubato in Mali, puoi mandarmi i soldi per il ritorno", occhio alla mail truffa

C’è posta per te, ma occhio alla truffa. Soprattutto quando la mail arriva da uno dei contatti salvati in rubrica. Ed è quello che è accaduto ad un professionista perugino subissato di chiamate e messaggi degli amici che gli chiedevano conto di una mail strana.

Un messaggio di aiuto al quale gli amici rispondono: “Posso ottenere aiuto rapidamente? Grazie”. La forma dell’italiano dovrebbe far sorgere dubbi, ma si tratta di una mail di un amico, quindi non si ci fa caso. E se si risponde alla prima mail ne arriva subito un’altra: “Vi ringrazio per la vostra risposta. Sono in Mali, dove ho dei problemi ora. La mia borsa nella quale ho messo il mio cellulare è i miei soldi è stato rubato. Ho una carta prepagata ma senza soldi sopra; Ecco perché ti chiedo di prestarmi € 900,00 per poter uscire da questo casino. Te le renderò appena rientro. Se sei pronto ad aiutarmi, ti dico come fare”.

A quel punto si capisce che è una truffa, per come è scritto il testo, per l’improbabile vacanza in Mali e l’assurdo furto. Così si contatta l’amico, dicendogli che forse gli hanno violato il profilo di posta elettronica. E si scopre che l’amico è già andato alla Polposta e ha fatto denuncia, per poi chiudere il profilo violato. Se si controlla la mail, infatti, si scopre che il mittente risulta essere l'amico o conoscente, ma l'indirizzo non è quello originale, risultandone uno generico tipo "lamiamail@...".

Secondo i tecnici non c’è stata violazione dei dati personali, ma solo il download delle mai dei contatti (è quello l’obiettivo dei truffatori) per poter espandere la truffa a macchia d’olio.