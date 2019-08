Camion di frutta si ribalta all'incrocio, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Un autoarticolato si è ribaltato questa notte, 10 agosto, all'incrocio tra via Umbria e via della Pace, a Magione. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che, secondo alcune testimonianze, si è verificato intorno alle 4.

Sul posto 118 e vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. L'articolato trasportava frutta, per cause in via di accertamento si è ribalto su un fianco in corrispondenza di un'intersezione di cui i residenti della zona sottolineano la pericolosità, in particolare a causa della segnaletica orizzontale ormai sbiadita.

Il conducente dell'autotreno è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato al personale medico per le cure necessarie in seguito alle ferite riportate nell'incidente.