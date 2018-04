Magione, scuole protette: nuove telecamere contro i vandali e i predoni

Occhi sempre aperti per proteggere le scuole di Magione dai vandali e dai predoni. Dopo la recente istallazione delle telecamere su via dei Molini e Viale Umbria, come da programmazione, il Comune prosegue con la videosorveglianza dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Magione in via della Ripa.

"Di concerto con la Direzione didattica e con le insegnanti – spiega Eleonora Maghini, asessore alle politiche scolastiche del comune di Magione – si è proceduto all’installazione della videocamera a protezione di un’area che in questi anni è stata più volte sottoposta a atti di vandalismo". E ancora: "Questo permetterà – fa sapere l’assessore – di montare tra pochi giorni i nuovi giochi acquistati per i bambini, sperando in un maggior rispetto del luogo".