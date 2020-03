Coronavirus, il bollettino medico di Magione. Chiodini: "Ecco cosa stiamo facendo per prevenire il contagio"

Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini, dalla sua pagina facebook, ha diramato un bollettino sul corovirus nel territorio che amministra cosa si sta facendo per arginarne la diffusione. "In questo momento nel territorio di Magione non si ha notizia di contagi tra la popolazione. L'Amministrazione comunale continuerà con trasparenza e immediatezza a informare sugli sviluppi futuri con i suoi canali ufficiali, come il sito istituzionale e la pagina Comune di Magione" ha scritto il primo cittadino "C'è piena consapevolezza che lo scenario potrebbe cambiare. Per questo è già tutto predisposto per l'eventuale apertura del Centro operativo comunale di Protezione civile".

Il Comune sta attuando queste pratiche: sanificazione programmata nei prossimi giorni degli edifici pubblici e delle scuole; raccordo costante con l'Usl Umbria 1 e con i medici di base; uova regolazione apertura al pubblico degli uffici comunali: si limita l'accesso garantendo i servizi. "Mai come in questo momento - ha concluso Chiodini - serve unità d’intenti e senso di comunità: un sentito ringraziamento va in queste ore al personale sanitario impegnato a contrastare il contagio nella nostra Regione, in Italia e nel resto del Mondo".