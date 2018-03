Magione, rischia di morire per il monossido di carbonio: salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 febbraio, per soccorrere un'anziana a Magione, in località Vallupina.



La donna, chiusa in casa, non rispondeva al figlio. L'uomo, insospettito anche dal cattivo odore, ha allertato i soccorsi. Sul posto anche 112 e 118. I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire la porta ed una volta all'interno, hanno constatato la presenza di tre bracieri accesi, sospettando la presenza di monossido di carbonio.



La signora è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, le è stato somministrato ossigeno ed è stata affidata al 118. Durante la bonifica degli ambienti lo strumento di rilevazione, ha confermato la presenza del gas tossico.