Magione, al via i lavori per il nuovo parcheggio: 40 posti auto, fondamentale per le scuole

Ben 40 nuovi posti macchina di fronte alla scuola materna ed elementare di Villa-Soccorso di Magione. Sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo parcheggio che verrà realizzato a spese del privato con misure di edilizia compensativa. Prevista anche nell’area la realizzazione di una racchetta di inversione per consentire di effettuare manovre in maggior sicurezza davanti all’ingresso dell’edificio. Al momento i genitori che accompagnano in macchina i figli sono costretti, nel ripartire, ad effettuare manovre pericolose quali retromarcia o inversione, davanti ai cancelli della scuola.

Una situazione che crea problemi di incolumità per le persone, genitori e alunni, che vi transitano a piedi. Il parcheggio, oltre a consentire un miglioramento per quello che riguarda la sosta, garantisce quindi anche una maggior sicurezza all’entrata e all’uscita dall’edificio scolastico. La scuola materna ed elementare di Villa-Soccorso ha visto in questi ultimi anni un aumento della popolazione scolastica che ha portato l’amministrazione comunale, al fine di consentire l’attività didattica in spazi adeguati ad alunni e insegnanti, a programmarne il suo ampliamento. Il progetto, seguito dall’area lavori pubblici del comune, prevede la sopraelevazione dell’attuale edificio scolastico per realizzare quattro nuove aule e servizi.