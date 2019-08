Magione, obiettivo Borgo di Agello: un parcheggio in più e la scalinata rimessa a nuovo

Ristrutturata la scalinata che ad Agello collega via della Pieve, situata subito sotto le mura castellane in prossimità della chiesa di San Michele Arcangelo, alla zona del castello nel centro storico dell’antico borgo. La scalinata versava da tempo in condizioni molto precarie. L’amministrazione comunale, nel dare continuità al progetto di riqualificazione del paese, ha provveduto al rifacimento di tutti i gradini, realizzati in pietra nel rispetto della storicità del luogo. Un’opera che, oltre a restituire funzionalità alla gradinata, sarà certamente apprezzata anche come semplice passeggiata dai visitatori. A breve partiranno anche i lavori per la realizzazione di un piccolo parcheggio, con un posto destinato a disabili, adiacente al plesso scolastico.