E' in gravissime condizioni dopo una caduta da cavallo: il bollettino medico

Non arrivano buone notizie per l'avvocatessa ricoverata in rianimazione dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio al Trasimeno. Le condizioni restano molto gravi e i medici sono preoccupati per la grave emorragia cerebrale che deve essere sommata ad un trauma cranico. Le prossime ore saranno fondamentale per avere un quadro chiaro: per il momento dunque la prognosi resta riservata. La donna, una 45enne, è rovinosamente caduta da cavallo mentre si trovava in un maneggio a Magione. Immediato l'intervento del personale medico del 118, le condizioni sono apparse da subito gravi.